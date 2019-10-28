Гончарук прояснил ситуацию с субсидиями: уменьшат или нет

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

В 2019 году субсидии не уменьшат. Об этом у себя во влоге Чашка прем'єра сказал глава правительства Алексей Гончарук.

По его словам, нынешний отопительный сезон все, кто оформил субсидии, пройдут на тех условиях, на которых они оформлены.

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"Принцип оформления также не изменится и в следующем году: те семьи, которые получают меньшие доходы (а, значит, им нужна большая защита государства), будут получать большие субсидии", - пояснил Гончарук.

Премьер заверил, что задача Кабмина - достигнуть показателя, при котором среднестатическая семья не тратит на оплату коммунальных услуг больше 15% от своего совокупного дохода.

По программе правительства, поддержку от государства для оплаты коммунальных услуг получат те, кто тратят на них более 15% дохода.

оплаты коммунальных услуг 1 октября 2019 года введен новый механизм финансирования жилищных субсидий и выплата льгот на оплату "коммуналок". Порядок назначения выплат остается почти неизменным. Читайте подробнее

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