Гончарук прояснил ситуацию с субсидиями: уменьшат или нет

В 2019 году субсидии не уменьшат. Об этом у себя во влоге Чашка прем'єра сказал глава правительства Алексей Гончарук.
По его словам, нынешний отопительный сезон все, кто оформил субсидии, пройдут на тех условиях, на которых они оформлены.
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"Принцип оформления также не изменится и в следующем году: те семьи, которые получают меньшие доходы (а, значит, им нужна большая защита государства), будут получать большие субсидии", - пояснил Гончарук.
Премьер заверил, что задача Кабмина - достигнуть показателя, при котором среднестатическая семья не тратит на оплату коммунальных услуг больше 15% от своего совокупного дохода.
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