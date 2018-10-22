Горбатюк: Следственный эксперимент по расстрелам Майдана срывают

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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"Сложилась практически безысходная ситуация", говорит глава департамента ГПУ

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На аллее Героев Небесной сотни до сих пор не перенесли временный мемориал, что мешает проведению следственных экспериментов в деле о расстрелах участников Революции достоинства. Об этом заявил глава Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк во время брифинга о ходе расследования расстрелов участников Революции достоинства.

"Сложилась практически безысходная ситуация", - утверждает Горбатюк, поскольку через неделю или 10 дней уже начнутся работы по строительству постоянного мемориального комплекса.

Он уточнил, что прокуроры обратили в суд, чтобы наложить арест на место, где должны проводиться следственные действия. "Представьте, на заседании судья прокурору сказал, что удовлетворяет это требование, а когда прокурор пришел получать решение – уже было отказано в аресте участка", - рассказал Горбатюк.

Он добавил, что следователи еще в июле обращались в Киевскую администрацию, чтобы там не разрешали никаких изменений на участке – таких как срезание деревьев, или снятие лайтбоксов – до завершения следственного эксперимента. Когда прокуроры повторно обращались в КГГА, выяснилось, что якобы нет согласия генпрокурора, уточнил Горбатюк, однако в самой ГПУ говорят, что Юрий Луценко не против.

"Генеральный не против, КГГА не против, но, к сожалению, наши следственные действия тормозятся", - констатировал глава департамента.

В июле этого года Горбатюк уже пояснял, почему нужно проиостановить строительство музея Майдана.