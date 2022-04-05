Горсовет Мариуполя: Депутаты ОПЗЖ корректировали огонь оккупантов по городу – список
Мариупольский горсовет обвинил "коллаборантов из ОПЗЖ" в корректировке обстрелов критической гражданской инфраструктуры в городе. Об этом говорится в Telegram горсовета.
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"Получили убедительные показания о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры", – сказано в сообщении.
В горсовете заявили, что депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас они активно способствуют созданию оккупационной администрации, говорится в сообщении.
Горсовет передал соответствующие материалы в СБУ. Местные власти обнародовали имена "подонков, которые помогали убивать мариупольцев":
• Иващенко Константин Владимирович
• Хаджинов Дмитрий Михайлович
• Хармышев Евгений Александрович
• Сотникова Наталья Анатольевна
• Карпенко Елена Васильевна
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