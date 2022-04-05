Горсовет Мариуполя: Депутаты ОПЗЖ корректировали огонь оккупантов по городу – список

Мариупольский горсовет обвинил "коллаборантов из ОПЗЖ" в корректировке обстрелов критической гражданской инфраструктуры в городе. Об этом говорится в Telegram горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Получили убедительные показания о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры", – сказано в сообщении.

В горсовете заявили, что депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас они активно способствуют созданию оккупационной администрации, говорится в сообщении.

Горсовет передал соответствующие материалы в СБУ. Местные власти обнародовали имена "подонков, которые помогали убивать мариупольцев":

• Иващенко Константин Владимирович

• Хаджинов Дмитрий Михайлович

• Хармышев Евгений Александрович

• Сотникова Наталья Анатольевна

• Карпенко Елена Васильевна

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.