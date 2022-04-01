Горсовет Мариуполя проголосовал за очищение от пророссийских фракций

Городской совет Мариуполя на внеочередной сессии приостановил полномочия депутатов от ОПЗЖ и Партии Шария до завершения режима военного положения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В связи с тем, что город находится под постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов, сессия горсовета прошла онлайн.

Решение принято на основании указа президента Украины от 19 марта 2022 года №153/2022 и решения СНБО от 18 марта 2022 года "О приостановлении деятельности отдельных политических партий".

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.