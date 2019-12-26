Госсекретарь: НАБУ проводит обыск в Мининформполитики

За продвижение бренда заплатили 15,4 млн грн (Иллюстрация: брендбук Ukraine Now)

НАБУ проводит обыск в находящемся в стадии реорганизации Министерстве информационной политики и подчиненном ему предприятии Защита информационной политики. Об этом государственный секретарь Министерства культуры, бывший госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко написал в Facebook.

По данным Биденко, обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн грн на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на британском телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

В декабре 2018 года Мининформполитики заказало 580 показов сюжетов по 30 секунд, в том числе в прайм-тайм на CNN, также в стоимость входила баннерная интернет-кампания через веб-ресурсы телеканала - 500 показов.

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