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Госсекретарь: НАБУ проводит обыск в Мининформполитики

Госсекретарь: НАБУ проводит обыск в Мининформполитики - Фото
За продвижение бренда заплатили 15,4 млн грн (Иллюстрация: брендбук Ukraine Now)
26.12.2019, 15:04

Обыск проходит в рамках дела о продвижении бренда Украины на CNN

НАБУ проводит обыск в находящемся в стадии реорганизации Министерстве информационной политики и подчиненном ему предприятии Защита информационной политики. Об этом государственный секретарь Министерства культуры, бывший госсекретарь Мининформполитики Артем Биденко написал в Facebook.

По данным Биденко, обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 году на сумму 15 млн грн на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на британском телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

  • В декабре 2018 года Мининформполитики заказало 580 показов сюжетов по 30 секунд, в том числе в прайм-тайм на CNN, также в стоимость входила баннерная интернет-кампания через веб-ресурсы телеканала - 500 показов. 

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набу бренд Украины Мининформполитики
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