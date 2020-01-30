Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев: фото

Вечером 30 января в Украину прибыл государственный секретарь США Майкл Помпео в рамках запланированной поездки в пяти стран. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.
"Украина приветствует хорошего друга с США. Майк Помпео многое сделал лично, чтобы поддержать нас в тяжелые времена российской агрессии", - написал он.
Божок напомнил, что в Киеве Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
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