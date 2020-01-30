Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев: фото

Майкл Помпео (Фото: EPA)

Вечером 30 января в Украину прибыл государственный секретарь США Майкл Помпео в рамках запланированной поездки в пяти стран. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"Украина приветствует хорошего друга с США. Майк Помпео многое сделал лично, чтобы поддержать нас в тяжелые времена российской агрессии", - написал он.

Божок напомнил, что в Киеве Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Помпео с 29 января по 4 февраля посещает с визитами Лондон (Великобритания), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан).

31 января Офис президента сообщил, что Помпео встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

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