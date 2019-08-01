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ГПУ допросит главу Государственной судебной администрации

ГПУ допросит главу Государственной судебной администрации - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
01.08.2019, 18:55

Зеновия Холоднюка просят явться на допрос в ГПУ в качестве свидетеля

Генеральная прокуратура вызвала на допрос главу Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка. Соответствующая повестка опубликована на сайте ГПУ.

Холоднюка вызывают на допрос в качестве свидетеля.

"Холоднюк Зеновий Васильевич, в соответствии с требованиями ст. Ст. 133, 135 УПК Украины вам необходимо явиться 9 августа 2019 в 11:00 мин. в Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, по адресу: ул. Борисоглебская, 18, каб. 611 (тел. 200-71-84), г. Киев, для проведения процессуальных действий с Вашим участием, как свидетеля в уголовном производстве N42014100020000046 от 25.02.2014 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 375, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 и другими статьями УК Украины", - гласит повестка.

Холоднюка на этот пост назначил Совет судей 25 апреля 2014 года.

В декабре 2018 года НАПК внесло предписание Холоднюку в отношении начальника территориального управления Государственной судебной администрации в Киевской области Назира Бадахова, который себя премировал.

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Зеновий Холоднюк гпу Государственная судебная администрация
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