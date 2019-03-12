ГПУ не исключает новых подозрений по Укроборонпрому

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Генпрокуратуре заявляют, что не затягивали с расследованием по Укроборонпрому и не исключают новых подозрений. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Он заявил, что с 2016 года военная прокуратура успешно расследует производство. В суд направлены 111 обвинительных актов, осуждено 77 должностных лиц, в том числе четыре бывших директора концерна Укроборонпром, Киевского, львовского бронетанкового, николаевского судостроительного.

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Луценко подчеркнул, что информация Бигуса появилась на финальной стадии расследования прокуратуры.

По словам генпрокурора, весь 2018 год шла налоговая проверка, чтобы установить полноту уплаты налогов предприятием Оптимумспецсталь, за несколько дней до завершения проверки Бигус выдал свою версию, хотя информация была у него с середины прошлого года. "Отрицаю обвинения в том, что мы якобы долго действовали. Имею право спросить, чего ждал Бигус. Я знаю ответ на этот вопрос, ему нужно было сломать коды дисков. А нам нужно было провести налоговую проверку", - сказал он.

Сразу после завершения налоговой проверки около 30 млн грн были возвращены в госбюджет.

Луценко заявил, что после проверки материалы направлены на экспертизу. "Если будет вывод о подлинности переписки, я не исключаю, что подозрения в неуплате налогов могут быть объявлены другим соучастникам", - добавил генпрокурор.