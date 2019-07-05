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05.07.2019, 11:36

ГПУ просит суд арестовать имущество Ющенко

ГПУ просит суд арестовать имущество Ющенко - Фото
Виктор Ющенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк уточнил, что речь идет об имуществе, которое есть у экс-президента "по реестрам"

обновлено

Генеральная прокуратура просит суд арестовать имущество бывшего президента Виктора Ющенко. Об этом сообщил LIGA.net руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Это обязанность следователя, а не право, если подозрение в преступлении, где предусмотрена конфискация. А инкриминируется Ющенко ч. 5 ст. 191 содействие завладению Януковичем государственной резиденцией Межигорье", - отметил Горбатюк.

По его словам, речь идет об имуществе, которое есть "у Ющенко по реестрам", сообщает Радио Свобода. "Где он указан в реестрах недвижимости собственником - об аресте этого имущества ходатайствует следователь", - уточнил Горбатюк.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в комментарии LIGA.net эту информацию не подтвердил. "Пока нет. Такой информацией не владею", - сказал Лысенко.

6 июня Ющенко было объявлено подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По мнению следствия, он содействовал выведению резиденции Межигорье из госсобственности в 2002 году.

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Теги: гпу, арест, имущество
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