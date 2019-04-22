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22.04.2019, 15:11

ГПУ вызывает окружение Порошенко для вручения подозрений

ГПУ вызывает окружение Порошенко для вручения подозрений - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Один из эпизодов дела, в рамках которого вручат подозрения, - коррупционные схемы Курченко

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Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента и нынешнего внештатного советника президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Все они указаны в повестках как "подозреваемые".

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В повестке указан номер уголовного производства, в рамках которого Ложкина, Филатова и Гонтареву вызывают на допрос - №12013220540000400. Один из эпизодов этого дела коррупционные схемы беглого бизнесмена Сергея Курченко.

28 марта Генпрокуратура завершила расследование против Курченко, который подозревается в участии в преступной организации беглого экс-президента Виктора Януковича.

Ему инкриминируют целый ряд преступлений, совершенных с января 2010 года по февраль 2014 года.

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Теги: гпу, валерия гонтарева, Борис Ложкин, алексей филатов, подозрения
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