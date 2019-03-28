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28.03.2019, 17:34

ГПУ завершила расследование по Курченко и передала ему подозрение

ГПУ завершила расследование по Курченко и передала ему подозрение - Фото
курченко

На сегодняшний день по делу Курченко сообщено о подозрении 98 лицам

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Генпрокуратура завершила досудебное расследование по делу беглого олигарха Сергея Курченко и направила его адвокатам подозрение. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Курченко подозревается в совершении ряда преступлений. В частности, больше всего эпизодов связаны с завладением чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделки документов.

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Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что Курченко подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина. Подробнее о том, что именно инкриминируют Курченко, - в Facebook Сарган.

По ее словам, в ходе расследования установлены другие лица, принимавшие участие в совершении преступлений.

"На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек из руководящего состава государственных компаний)", - написала представитель ГПУ.

Против 42 лиц из 98, которым сообщено подозрение, уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу.

По состоянию на сегодняшний день суды вынесли 27 обвинительных приговоров, четыре человека освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности. По 15 лицам продолжаются судебные разбирательства.

Ранее Радио Свобода сообщила, что компания Внешторгсервис, которую связывают с Курченко, получила контроль над экономикой оккупированной части Донецкой области.

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Теги: юрий луценко, подозрение, сергей курченко
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