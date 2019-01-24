Гражданство РФ и взятка: СБУ взяла в Донбассе крупного чиновника

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Начальник Главного управления Госслужба по вопросам труда в Донецкой области, который якобы требовал 1 млн грн взятки от коммерсанта за уменьшение суммы начисленного штрафа и "закрытие глаз" на работу предприятия, получил в 2018 году российское гражданство. Об этом пишет пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители утверждают, что чиновника уличили в получении взятки "в особо крупных размерах" еще в августе прошлого года.

Реклама

Помимо этого, было установлено, что за несколько месяцев до назначения на должность злоумышленник вместе с коллегой, которая с января-2018 работала и.о. начальника ГУ Гоструда в области, посещал территорию временно оккупированного Крыма.

"Во время этой поездки на неподконтрольную Украине территорию он получил гражданство РФ. Уже находясь в гражданстве страны-агрессора, будущий руководитель ГУ Гоструда в Донецкой области подделал документы для назначения на должность", — подчеркнули в СБУ.

Вчера, 23 января, чиновнику сообщили о подозрении по ст. 358 (подделка документов), 368 (получение взятки) и 369-2 (злоупотребление влиянием за взятку) УК.

На официальном сайте ведомства говорится, что с апреля 2016 года начальником ГУ Гоструда в Донецкой области является 48-летний уроженец ныне временно оккупированного Енакиево Владимир Шубин. Речь в сообщении правоохранителей о взятке и гражданстве РФ, судя по данным СБУ, идет о его возможном преемнике, информации о котором на сайте нет. Врио главы областного управления ведомства сейчас является Анна Зуб.

LIGA.net выясняет эту информацию, новость будет обновлена.