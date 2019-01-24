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24.01.2019, 13:28

Гражданство РФ и взятка: СБУ взяла в Донбассе крупного чиновника

Гражданство РФ и взятка: СБУ взяла в Донбассе крупного чиновника - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Будущий топ-чиновник ездил в Крым, где получил российский паспорт; уже после этого он был назначен по поддельным документам на должность, считает СБУ

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Начальник Главного управления Госслужба по вопросам труда в Донецкой области, который якобы требовал 1 млн грн взятки от коммерсанта за уменьшение суммы начисленного штрафа и "закрытие глаз" на работу предприятия, получил в 2018 году российское гражданство. Об этом пишет пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители утверждают, что чиновника уличили в получении взятки "в особо крупных размерах" еще в августе прошлого года.

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Помимо этого, было установлено, что за несколько месяцев до назначения на должность злоумышленник вместе с коллегой, которая с января-2018 работала и.о. начальника ГУ Гоструда в области, посещал территорию временно оккупированного Крыма.

"Во время этой поездки на неподконтрольную Украине территорию он получил гражданство РФ. Уже находясь в гражданстве страны-агрессора, будущий руководитель ГУ Гоструда в Донецкой области подделал документы для назначения на должность", — подчеркнули в СБУ.

Вчера, 23 января, чиновнику сообщили о подозрении по ст. 358 (подделка документов), 368 (получение взятки) и 369-2 (злоупотребление влиянием за взятку) УК.

На официальном сайте ведомства говорится, что с апреля 2016 года начальником ГУ Гоструда в Донецкой области является 48-летний уроженец ныне временно оккупированного Енакиево Владимир Шубин. Речь в сообщении правоохранителей о взятке и гражданстве РФ, судя по данным СБУ, идет о его возможном преемнике, информации о котором на сайте нет. Врио главы областного управления ведомства сейчас является Анна Зуб.

LIGA.net выясняет эту информацию, новость будет обновлена.

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Теги: Гоструд, Донецкая область, сбу, взятка, гражданство России
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