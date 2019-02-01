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01.02.2019, 14:55

Грибу на судилище в России вызвали "скорую"

Грибу на судилище в России вызвали "скорую" - Фото
Павел Гриб (фото - Facebook Игоря Гриба)

Украинский политзаключенный жалуется на боли в животе и голове

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Украинскому политзаключенному в России Павлу Грибу вызвали "скорую помощь" во время заседания так называемого суда. Как сообщает Громадське, Гриб держался за живот и рассказал о плохом самочувствии.

"Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы на два дня, до следующей недели", - сказал Гриб.

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При этом "судья" сначала зачитал справку из СИЗО, в которой указано удовлетворительное состояние здоровья политзаключенного - "оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи нет" - но согласился вызвать "скорую".

Гриб рассказал, что его вывозили в Областной клинический диагностический центр, в котором посоветовали дополнительный осмотр. Его беспокоит боль в животе и голове.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба похитили и переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

По материалам сфабрикованного дела, в период с марта по май 2017-го, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Российские следователи утверждают, что украинец "убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года". По их версии, после теракта подсудимый "рекомендовал школьнице покинуть Россию".

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Теги: Павел Гриб, война, Донбасс
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