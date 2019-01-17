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17.01.2019, 16:15

Гриценко арендует офис за 500 тысяч и жалуется на нехватку денег

Гриценко арендует офис за 500 тысяч и жалуется на нехватку денег - Фото
Анатолий Гриценко (фото - пресс-служба)

Анатолий Гриценко четыре месяца арендует четырехэтажный бизнес-центр на Подоле и уверяет, что ограничен в средствах на предвыборную кампанию

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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко арендует офис на Подоле за 500 тыс грн в месяц под избирательный штаб, но на предвыборную кампанию рассчитывает потратить немного. О подготовке к выборам и переговорах об объединении с другими кандидатами он рассказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

По данным интернет-ресурса по аренде помещений Аllbc.info, арендованный политиком офисный центр на улице Ильинской представляет собой элитный исторический особняк площадью 1300 кв.м.

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Гриценко отметил, что офис Андрея Садового находится на этой же улице, что улучшит коммуникацию между кандидатами в президенты. По его словам, последний разговор об объединении между кандидатами состоялся позавчера.

"У меня твердое убеждение, что наше объединение рано или поздно произойдет. Теперь, когда мы рядом, сам Бог велел объединиться быстрее. Мы пришли к выводу, что нужно найти победный формат", - сказал Гриценко. 

Политик также отметил, что лично давно не виделся со Святославом Вакарчуком, но поддерживает общение с ним в мессенджере.

"Я не знаю его решений об участии в кампании на этот момент. Очевидно, что нам нужно объединять усилия", - отметил Гриценко.

Также Гриценко заявил, что рассчитывает на небольшой бюджет избирательной кампании, который еще формируется. Он надеется, что потратит на выборы в 10 раз меньше, чем действующий президент.

"На выборах всегда важны две вещи - люди и деньги. По-другому не бывает. Поэтому мы решили объединить усилия с Виктором Чумаком, Николаем Томенко, Николаем Катеринчуком и Егором Фирсовым", - сказал он.

Избирательный штаб возглавил Виктор Чумак, его первым заместителем стал Олег Канивец. Николай Томенко - замруководителя штаба по стратегии, Николай Катеринчук - по юридическому направлению, Сергей Аверченко - по взаимодействию с регионами, Николай Нещадим - по общим вопросам, Егор Фирсов - по работе с волонтерами.

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Теги: офис, анатолий гриценко, избирательная кампания, выборы президента
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