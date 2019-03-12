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12.03.2019, 12:20

Гриценко обвинил СБУ в срыве встречи с избирателями

Гриценко обвинил СБУ в срыве встречи с избирателями - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты заявил, что вынужден отменить встречу с избирателями в Мариуполе из-за действий СБУ

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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что вынужден отменить встречу с избирателями в Мариуполе из-за действий СБУ, и потребовал отставки главы СБУ Василия Грицака. Об этом написал у себя в блоге на сайте УП.

"Причина? СБУ объявила именно в день моего приезда и на следующий за ним День добровольца (внимание!) наивысший "красный" уровень террористической угрозы. И ввела в действие соответствующие ограничения", – пояснил он.

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Накануне командование ООС "в связи с проведением 13-14 марта превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам" в Мариуполе призвало жителей города без необходимости не выходить из дому и соблюдать правила личной безопасности.

"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об учебе и т.д.)", – указал штаб.

В СБУ корреспонденту LIGA.net объяснили, что на сайте ведомства была заранее размещена информация об учениях. Избиратели Гриценко могли принять участие во встрече с кандидатом, единственной просьбой к ним было иметь при себе паспорт, подчеркнула спикер СБУ Елена Гитлянская.

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Теги: василий грицак, выборы, сбу, мариуполь, анатолий гриценко
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