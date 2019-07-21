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Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12

Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.07.2019, 14:54

По словам премьера, количество министерств и их работу можно оптимизировать

В новом украинском правительстве, который сформируют после парламентских выборов, количество министерств могут сократить до 12 или даже 11. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

А значит, добавил он, количество министров тоже сократится до 12, но "с четкими полномочиями". Сейчас в Украине существует 19 министерств.

"Я считаю, что не более 12 министерств – это действительно оптимальная структура. Более того, я считаю, что и в парламенте должно быть не больше 12 комитетов.

Гройсман пояснил, что, например, в социальном блоке сейчас работают сразу три министерства и их работу можно оптимизировать. Точно так же, по его словам, можно оптимизировать работу вице-премьер-министров.

"Я знаю, как это изнутри: это размытая ответственность, это размытые и раздробленные функции, это неправильно. В конце концов, это дорого для бюджета", - заявил премьер-министр.

17 июля Гройсман поручил МВД и Минюсту помочь Счетной палате провести аудит Нафтогаза.

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владимир гройсман министерства украины
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