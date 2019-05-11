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11.05.2019, 13:35

Гройсман раскрывает секреты похудения: фото "до" и "после"

Гройсман раскрывает секреты похудения: фото "до" и "после" - Фото
Владимир Гройсман (скриншот из видеозаписи)

По словам главы Кабмина, он якобы "просто взял себя в руки" - перестал есть картофель и хлеб, а также начал "двигаться"

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То, как резко привел себя в подтянутую форму во время выборов президента премьер-министр Владимир Гройсман, стало одной из основных тем в изданиях о светской жизни и вызвало обсуждения в соцсетях. Глава правительства признался в эфире Радио НВ, что для достижения такого эффекта он не использовал препараты и не сидел на диетах.

"Ты должен определить для себя такой приемлемый рацион, которого бы тебе хватало", - раскрыл он весь секрет, который, де-факто, заключается в принципе "нужно не переедать".

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Второй компонент успеха - это физические нагрузки: "Человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально".

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Теги: ЗОЖ, владимир гройсман, похудение, диета
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