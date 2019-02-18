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18.02.2019, 10:53

Гройсман рассказал, в каких странах любит отдыхать - интервью

Гройсман рассказал, в каких странах любит отдыхать - интервью - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что никогда не был в Буковеле

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что никогда не отдыхал в экзотических странах и не бывал на крупнейшем украинском горнолыжном курорте Буковель. Об этом глава правительства рассказал в интервью LIGA.net.

На вопрос журналиста о том, где Гройсман любит отдыхать за границей и был ли на Мальдивах, он сказал: "Никогда не был в экзотических странах".

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Также он поделился, что никогда не был в Буковеле, а сейчас на это "нет времени".

"Я, например, люблю Польшу. У меня там много друзей. Говорят, что на Балтике (Балтийское море - ред.) шикарно отдыхать, но еще там не был. Когда-то любил отдыхать, ездя сам за рулем Европе. Так классно! Люблю горнолыжные курорты в Словакии, где я стал впервые на лыжи", - вспомнил премьер.

По словам Гройсмана, если владелец сети автозаправок ОККО Виталий Антонов построит в карпатском поселке Славское курорт, "это будет круто для украинских и туристов". "Как я понимаю, это будет что-то вроде Буковеля-2, - резюмировал он.

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Теги: Виталий Антонов, владимир гройсман, польша, премьер, Мальдивы, отдых, отпуск, Карпаты, интервью, Буковель, Славское, экзотические страны
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