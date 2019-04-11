Гройсман: Выборы президента - не повод для отставки премьера

Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава правительства Владимир Гройсман не собирается уходить в отставку до парламентских выборов 27 октября. Об этом он заявил в кулуарах 12-го Киевского форума безопасности, пишет LB.ua.

"Выборы президента - не повод для отставки премьера <...> Думаю, мы будем работать до октября", - пояснил он свою позицию.

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На вопрос о том, готов ли он к замене части Кабмина, которая прошла туда по президентской квоте (глава МИД Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак), Гройсман отметил, что это право главы государства, которое должно быть подтверждено парламентом.