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11.04.2019, 14:59

Гройсман: Выборы президента - не повод для отставки премьера

Гройсман: Выборы президента - не повод для отставки премьера - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Владимир Гройсман находится во главе правительства с 14 апреля 2016 года и собирается оставаться в кресле премьера по меньшей мере до выборов в Раду

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Глава правительства Владимир Гройсман не собирается уходить в отставку до парламентских выборов 27 октября. Об этом он заявил в кулуарах 12-го Киевского форума безопасности, пишет LB.ua.

"Выборы президента - не повод для отставки премьера <...> Думаю, мы будем работать до октября", - пояснил он свою позицию.

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На вопрос о том, готов ли он к замене части Кабмина, которая прошла туда по президентской квоте (глава МИД Павел Климкин и министр обороны Степан Полторак), Гройсман отметил, что это право главы государства, которое должно быть подтверждено парламентом.

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Теги: владимир гройсман, кабмин, выборы, выборы-2019
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