Группировка "Восток" уничтожила 60 оккупантов, три танка, БМП и самолет

6 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты совершили три атаки, продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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Украинские защитники уничтожили:

личного состава – до 60 человек;

танков – 3;

БМП – 1;

миномет с расчетом – 1;

автомобилей – 6;

самолетов – 1.

"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет", – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина

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