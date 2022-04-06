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Группировка "Восток" уничтожила 60 оккупантов, три танка, БМП и самолет

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 21:50
Группировка
Фото: facebook.com/otueast

6 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты совершили три атаки, продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки.

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Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – до 60 человек;
  • танков – 3;
  • БМП – 1;
  • миномет с расчетом – 1;
  • автомобилей – 6;
  • самолетов – 1.

"Демилитаризация" рашистов продолжается, украинские воины продолжают уверенно отправлять захватчиков на тот свет", – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина
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война Донбасс оккупанты
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