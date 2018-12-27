Грузинская православная церковь поддержит автокефалию для Украины

Фото: orthodox.vinnica.ua

27 декабря на заседании синода Грузинской православной церкви священники обсуждали вопрос Украины. По словам членов синода, украинскую автокефалию в ГПЦ намерены поддержать, но официальное решение по этом поводу будет озвучено позже - вслед за вселенским патриархатом. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

По окончании заседания синода архиепископ Зосим Цилканской и Душетской епархии заявил, что священный синод пока воздержался от принятия конкретного решения по поводу Украины - решили подождать обнародования постановления вселенского патриарха. По его словам, Грузинская православная церковь, предположительно, поддержит автокефалию Украинской православной церкви, однако окончательное решение будет известно позже.

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"В январе будет обнародовано постановление вселенского патриарха и наша церковь примет решение после. Сейчас мы воздержались. Грузинская церковь поддержит автокефалию Украинской православной церкви", - заявил архиепископ Зосим.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополит Киевский и всей Украины Епифаний получит 6 января из рук вселенского патриарха Варфоломея в Стамбуле.