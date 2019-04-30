Хакеры взломали сайт Укравтодора и оставили гневное послание 18+

Фото: Liga.net

Сегодня, 30 апреля, хакеры взломали сайт Укравтодора и оставили в разделе новости гневное послание, касающееся ситуации с дорогами в стране.

В данный момент сообщение на сайте удалено, несмотря на то, что в Украине официальные выходные до 3 мая.

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В тексте было сказано, что водителей в состоянии алкогольного опьянения, согласно 130 статье, штрафуют и лишают прав, чтобы устранить источник опасности с дороги, когда сами дороги в стране являются "источником опасности".

"С праздником дорогие соотечественники. Веселих свят", - поздравили с Пасхов украинцев взломщики.

Анонимные хакеры также рекомендуют Укравтодору обратиться в СБУ, чтобы обеспечить безопасность сайта и защиту от взлома "в военное время".