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30.04.2019, 14:27

Хакеры взломали сайт Укравтодора и оставили гневное послание 18+

Хакеры взломали сайт Укравтодора и оставили гневное послание 18+ - Фото
Фото: Liga.net

В данный момент сообщение на сайте уже удалено

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Сегодня, 30 апреля, хакеры взломали сайт Укравтодора и оставили в разделе новости гневное послание, касающееся ситуации с дорогами в стране.

В данный момент сообщение на сайте удалено, несмотря на то, что в Украине официальные выходные до 3 мая.

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В тексте было сказано, что водителей в состоянии алкогольного опьянения, согласно 130 статье, штрафуют и лишают прав, чтобы устранить источник опасности с дороги, когда сами дороги в стране являются "источником опасности".

"С праздником дорогие соотечественники. Веселих свят", - поздравили с Пасхов украинцев взломщики.

Анонимные хакеры также рекомендуют Укравтодору обратиться в СБУ, чтобы обеспечить безопасность сайта и защиту от взлома "в военное время".

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Теги: укравтодор, хакер, дорога, сайт, взлом
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