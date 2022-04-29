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Хакеры запустили кибератаку на госорганы. Вирус спрятан под видом указа Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 06:27
Хакеры запустили кибератаку на госорганы. Вирус спрятан под видом указа Зеленского - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Хакеры запустили кибератаку на украинские госструктуры под видом указа президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают правительственная группа реагирования на компьютерные ЧП при Госспецсвязи и Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Отмечается, что на почты госорганов были разосланы письма с темой "Указ Президента України №576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".

В них есть ISO-файл с почти аналогичным названием – "Указ Президента України №151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso".

Если открыть этот файл, то компьютер будет заражен вредоносной программой Meterpreter.

Технические детали доступны по ссылке.

Специалисты связывают атаку с хакерами, которые уже стояли за атаками на украинские госорганы, в частности рассылали опасные электронные письма с темой о заводе Азовсталь в Мариуполе, где от российских обстрелов укрываются горожане и защитники города.

Читайте также: Хакеры использовали почту госслужащего для фишинговой рассылки – Госспецсвязи

Марк Сировой
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Владимир Зеленский указ хакеры кибератака
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