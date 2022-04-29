Хакеры запустили кибератаку на госорганы. Вирус спрятан под видом указа Зеленского

Хакеры запустили кибератаку на украинские госструктуры под видом указа президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают правительственная группа реагирования на компьютерные ЧП при Госспецсвязи и Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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Отмечается, что на почты госорганов были разосланы письма с темой "Указ Президента України №576/22 про безпрецедентні заходи безпеки".

В них есть ISO-файл с почти аналогичным названием – "Указ Президента України №151 про безпрецедентні заходи безпеки.iso".

Если открыть этот файл, то компьютер будет заражен вредоносной программой Meterpreter.

Технические детали доступны по ссылке.

Специалисты связывают атаку с хакерами, которые уже стояли за атаками на украинские госорганы, в частности рассылали опасные электронные письма с темой о заводе Азовсталь в Мариуполе, где от российских обстрелов укрываются горожане и защитники города.

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Марк Сировой

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