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Харьковская область. Российские ракеты попали в школу, начался пожар – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 07:58
Харьковская область. Российские ракеты попали в школу, начался пожар – фото, видео - Фото
Фото - ГСЧС

Оккупанты продолжают обстреливать инфраструктуру и жилые кварталы Харьковской области. В ночь на 17 марта в результате очередного обстрела вражеские ракеты попали в одно из учебных заведений города Мерефа, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

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По данным спасателей, в результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием.

Харьковская область. Российские ракеты попали в школу, начался пожар – фото, видео

Вызов в службу спасения поступил в 03:39. Площадь пожара составила около 400 кв. м. Сейчас продолжается ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

Харьковская область. Российские ракеты попали в школу, начался пожар – фото, видео

Глава Мерефянской громады Вениамин Ситов. Сообщил Суспільному, что в результате российских обстрелов разрушены школа и дом культуры, а также повреждены расположенные рядом дома.

"Попали в центр дома культуры, от него ничего не осталось. В нем были люди. Из гражданских, слава Богу, жертв нет, есть среди военных. Гражданские успели выбежать до разрушений, военных отправили в больницу", – сказал Ситов.

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Оксана Житнюк
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Мерефа война Харьков
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