Харьковские соглашения. Суд разрешил арест двух министров времен Януковича
Суд разрешил арестовать двух министров времен беглого президента Виктора Януковича, которые готовили Харьковские соглашения – бывших министра иностранных дел и министра юстиции. Об этом сообщают Госбюро расследований и Офис генпрокурора.
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Речь идет об экс-главе Минюста Александре Лавриновиче и экс-главе МИД Константине Грищенко, которых в июле объявили в государственный и международный розыск. Их подозревают в государственной измене.
По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, согласовали без замечаний проект соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства – так называемые Харьковские соглашения.
В результате в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.
Как отмечается, это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота РФ, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя вместо вывода из Украины.
Подозреваемые скрываются от органов досудебного расследования за пределами Украины. Решение суда дает возможность инициировать процедуру их экстрадиции.
- В 2021 году о подозрении было сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову, в июле 2022 года – бывшему министру юстиции и экс-министру иностранных дел. В августе 2022-го – бывшему министру обороны Михаилу Ежелю.
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