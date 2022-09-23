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Харьковские соглашения. Суд разрешил арест двух министров времен Януковича

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 09:59
Харьковские соглашения. Суд разрешил арест двух министров времен Януковича - Фото
Подписание харьковских соглашений (Фото - пресс-служба Кремля)

Суд разрешил арестовать двух министров времен беглого президента Виктора Януковича, которые готовили Харьковские соглашения – бывших министра иностранных дел и министра юстиции. Об этом сообщают Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

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Речь идет об экс-главе Минюста Александре Лавриновиче и экс-главе МИД Константине Грищенко, которых в июле объявили в государственный и международный розыск. Их подозревают в государственной измене.

По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, согласовали без замечаний проект соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства – так называемые Харьковские соглашения.

В результате в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как отмечается, это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота РФ, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя вместо вывода из Украины.

Подозреваемые скрываются от органов досудебного расследования за пределами Украины. Решение суда дает возможность инициировать процедуру их экстрадиции.

СПРАВКА. С конца 2008 года РФ вдвое повысила цену на газ, подталкивая тогдашние власти Украины к подписанию соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму. В течение 2009 года склонить высших должностных лиц Украины к такому шагу не удалось. Это сделал Янукович через два месяца после вступления в должность президента – 21 апреля 2010 года. В ГБР говорили, что в обмен РФ снизила цену на газ, но за год до этого она выросла вдвое и после скидки была все еще выше предыдущей, то есть фактически никакой скидки не было.
  • В 2021 году о подозрении было сообщено Виктору Януковичу и Николаю Азарову, в июле 2022 года – бывшему министру юстиции и экс-министру иностранных дел. В августе 2022-го – бывшему министру обороны Михаилу Ежелю.
Наталія Медведєва
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александр лавринович харьковские соглашения константин грищенко
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