Хербст: РФ – особо токсичная тема в Вашингтоне

Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Вашингтоне не воспринимают действия России и там РФ – особо токсичная тема. Об этом заявил экс-посол Соединенных Штатов в Украине, директор Евразийского центра в Atlantic Council Джон Хербст, выступая на Киевском форуме по безопасности.

"Это привело к более сильной политике против ревизионизма Кремля и к поддержке Украины", - добавил он.

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По мнению Хербста, администрация президента США довольно быстро и эффективно реагировала на действия РФ, например, при отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Кроме того, добавил Хербст, смягчению санкций не поспособствовала встреча американского президента Дональда Трампа с главой России Владимиром Путиным: Сенат мобилизовался и санкции только добавились.

"Наверное, политика Трампа достаточно жесткая, чтобы остановить Россию от дальнейшего наступления на Украину, а также от эскалации в Сирии", - добавил американский эксперт.

В январе Хербст назвал 10 основных перемен, которые могут ждать Украину после президентских выборов.