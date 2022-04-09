Химическая тревога: оккупанты снова взорвали хранилище азотной кислоты возле Рубежного

Российские оккупанты второй раз попали в хранилище азотной кислоты возле Рубежного и снова создали химическую угрозу для всей близлежащей территории. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Утечка паров азотной кислоты в атмосферу представляет серьезную угрозу здоровью населения. Глава ОГА напоминает, что людям не стоит пока покидать убежища, следует закрыть окна и двери. Даже в укрытиях рекомендуется надеть влажную маску, пропитанную содовым раствором.

При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – обмыть водой, добавляя в нее питьевую соду, мыло. При проглатывании – промыть желудок большим количеством воды.

Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражение дыхательных путей.

При легких отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружения, сонливость. При тяжелых – отек легких.

5 апреля в Рубежном уже было попадание снаряда в хранилище с азотной кислотой.

Сергей Бережной

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