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Химическая тревога: оккупанты снова взорвали хранилище азотной кислоты возле Рубежного

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 17:44
Химическая тревога: оккупанты снова взорвали хранилище азотной кислоты возле Рубежного - Фото
Утечка паров азотной кислоты в Рубежном (Фото - скриншот из видео)

Российские оккупанты второй раз попали в хранилище азотной кислоты возле Рубежного и снова создали химическую угрозу для всей близлежащей территории. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.   

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Утечка паров азотной кислоты в атмосферу представляет серьезную угрозу здоровью населения. Глава ОГА напоминает, что людям не стоит пока покидать убежища, следует закрыть окна и двери. Даже в укрытиях рекомендуется надеть влажную маску, пропитанную содовым раствором.

При попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. При попадании на кожу – обмыть водой, добавляя в нее питьевую соду, мыло. При проглатывании – промыть желудок большим количеством воды.

Азотная кислота опасна при вдыхании, проглатывании, попадании на кожу и слизистые оболочки. Пары кислоты вызывают раздражение дыхательных путей.

При легких отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружения, сонливость. При тяжелых – отек легких.

Сергей Бережной
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азотная кислота рубежное химическая угроза
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