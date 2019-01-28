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28.01.2019, 11:35

Холодницкого премировали на полмиллиона гривень - ЦПК

Холодницкого премировали на полмиллиона гривень - ЦПК - Фото
Назар Холодницкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

ЦПК заявляет, что Генпрокуратура премировала Назара Холодницкого на 436 тыс. грн

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С сентября прошлого года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий получил более 436 тыс. грн премии. Об этом Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщает на официальном сайте.

В ответе за запрос ЦПК говорится, что премии выплачивали на основании приказов Генеральной прокуратуры Украины.

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Напомним, в конце июля дисциплинарная комиссия прокуроров объявила Холодницкому выговор из-за "аквариумных пленок" - опубликованных записей разговоров в кабинете главы САП.

Холодницкий в связи с этим посетовал, что не будет получать премий в течение года. Однако, как пишет ЦПК, он по факту не получил премию только в августе: генпрокурор Юрий Луценко внес указ о выговоре 16 августа.

В августе премии не выплачивали "в связи с наложением дисциплинарного взыскания".

В сентябре сообщалось, что полиция Киева открыла уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий, отреагировав на инцидент между сотрудниками САП и НАБУ в столице.

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Теги: гпу, назар холодницкий, сап, премия
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