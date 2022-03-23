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Хотели штурмовать Одессу. ВСУ уничтожили российского командира бригады морпехов – Братчук

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 08:41
Хотели штурмовать Одессу. ВСУ уничтожили российского командира бригады морпехов – Братчук - Фото
Одесса (Фото - АрміяInform)

Вооруженные силы Украины уничтожили российского командира бригады морских пехотинцев, которая планировала высадку в Одессе. Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Помните, мы накануне говорили о том, что морпехи, которые хотели штурмовать Одессу, гниют теперь под Николаевом и Мариуполем? Пришла еще одна хорошая новость – командира бригады морской пехоты (российской) наши уничтожили", – сказал Братчук.

Он добавил, что "так будет с каждым, кто пытается насиловать украинских женщин и пытается убивать наших детей".

Братчук не озвучил деталей ликвидации российского комбрига и не назвал имени уничтоженного оккупанта.

  • Вчера сообщалось, что десант морских пехотинцев России, который в начале войны пытался высадиться в Одессе, был частично уничтожен под Николаевом и Мариуполем.
Оксана Житнюк
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