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Илон Маск арендовал на Хеллоуин "замок Дракулы" в Румынии – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 20:32
Илон Маск арендовал на Хеллоуин
Илон Маск (фото - ЕРА)

Американский бизнесмен Илон Маск арендовал для празднования Хэллоуина "замок Дракулы" в Румынии. Об этом сообщает румынское Știrile PRO TV. 

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По данным журналистов, Маск пригласил на праздник актрис Анджелину Джоли и Джулию Сэндстром, а также основателя PayPal миллиардера Питера Тиля. Вечеринка планируется как частная и подробности о ней стараются не разглашать.

"Замком Дракулы" обычно называют замок Бран, который расположен неподалеку от города Брашов.

Замок Бран (Фото – Wikipedia)

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Сергій Бережний
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Илон Маск Румыния хеллоуин
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