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Imagine Dragons стали амбассадорами платформы по сбору средств для Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 23:53
Imagine Dragons стали амбассадорами платформы по сбору средств для Украины - Фото
Фото: EPA

Участники американской группы Imagine Dragons стала амбассадорами платформы @u24_gov_ua, созданной для сбора средств на поддержку Украины в рамках глобального проекта United24, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Об этом президент сообщил в Telegram.

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Группа будет продвигать направление медицинской помощи. И для начала они поддержат сбор средств на скорые, который начала первая леди Елена Зеленская.

"В 2018 году вы впервые посетили нашу страну. В 2022-м продолжаете делать максимум, чтобы голос Украины звучал во всем мире. Спасибо вам за это!" – написал президент.

  • Министерство цифровой трансформации собирается запустить англоязычное цифровое медиа United24 об Украине. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Imagine Dragons United24
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