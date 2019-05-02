Инаугурация Зеленского будет "с фишечками", кадры - после нее

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Избранный президент Владимир Зеленский представит команду, в том числе глав СБУ, ГПУ, МВД, Минобороны, Генштаба и прочих не ранее, чем обоснуется на Банковой. Как пишет Украинская правда, об этом рассказал член его предвыборного штаба, сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк.

"Как только команда зайдет в Администрацию президента, появится доступ к определенной информации", - пояснил он.

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Таким образом, до инаугурации никаких фамилий у Зеленского называть не будут.

"Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело - назвать этого человека, а другая - назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть - проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография", - пояснил Костюк.

При этом, по его словам, должна быть проверка "не только спецслужб, но и со стороны общественности": "Сегодня активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо".

У Зеленского пока не знают, когда будет инаугурация - до 27 мая или после.

"А как готовимся - думаем о "фишечках". Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент <...> Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересно", - интригует член команды Зеленского.