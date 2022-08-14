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Индия "странным образом" поставила в США продукт из санкционной российской нефти

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 02:47
Индия
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки сообщили Индии, что индийское судно использовалось для поставки связанного с Россией топлива в Нью-Йорк. Об этом сообщает Reuters.

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Санкции США против России за ее вторжение в Украину запрещают импорт в Соединенные Штаты энергетических продуктов российского происхождения, включая сырую нефть, очищенное топливо, дистилляты, уголь и газ.

Как отмечается, США выразили обеспокоенность Индии в связи с тем, что она участвовала в экспорте в Нью-Йорк топлива, изготовленного из российской нефти.

"Вы знаете, что существуют санкции против людей, которые покупают российскую нефть, и об этом нам сообщило Министерство финансов США", – заявил заместитель управляющего Резервного банка Индии Майкл Патра, выступая перед государственными чиновниками, представителями финансового и банковского бизнеса.

"Оказывается, индийское судно встретило российский танкер в море, закачало себе нефть, пришло в порт в Гуджарате, в этом порту нефть переработали и превратили в дистиллят", – сказал Патра.

"Очищенный продукт был возвращен на это судно, и оно отправилось в плавание без пункта назначения. В море оно получило пункт назначения и отправилось в Нью-Йорк. Так работает война. Это работает странным образом", – отметил чиновник.

Патра не назвал судно и не сообщил других подробностей.

Читайте также: Reuters: Индия нарастила оплату за российский уголь в азиатских валютах

Наталия Медведева
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санкции нефть Индия
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