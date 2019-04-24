Инфографика ЧЕСНО: как побеждали на всех президентских выборах

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Второй тур нынешних выборов президента стал рекордным по проценту голосов, которые получил победитель. Владимир Зеленский победил Петра Порошенко с результатом 73,2% против 24,5% голосов при явке избирателей 61,4%. Об этом пишет общественное движение ЧЕСНО.

Результат Зеленского превзошел рекорд Леонида Кравчука на выборах 1991 года (61,6%). Кравчук победил в первом туре, где с ним соревновались пять конкурентов.

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Также выборы-1991 являются рекордными по явке: тогда в голосовании приняли участие 84,2% избирателей (в тот же день - 1 декабря 1991 года - происходил всеукраинский референдум о независимости Украины).

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Антирекорд по явке установили выборы-2014, в первом туре которых победил Порошенко - 59,5% (это можно объяснить потерей контроля над Крымом и частью Донбасса вследствие вооруженной агрессии России).

"За годы независимости пять из семи президентских гонок состоялись в два тура. До победы Зеленского рекордным результатом во втором туре мог похвастаться Леонид Кучма, который на выборах-1999 года победил Петра Симоненко, получив 56,3% голосов", - пишут в ЧЕСНО.

Наименее убедительную победу во втором туре получил в 2010 году Виктор Янукович, который победил Юлию Тимошенко с результатом почти 49% голосов.