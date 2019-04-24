Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 13:36

Инфографика ЧЕСНО: как побеждали на всех президентских выборах

Инфографика ЧЕСНО: как побеждали на всех президентских выборах - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

В голосовании 21 апреля 2019 года (второй тур выборов) приняли участие 18 млн 491 тысяч 840 человек, причем 2,3% бюллетеней признаны недействительными

Реклама
Реклама

Второй тур нынешних выборов президента стал рекордным по проценту голосов, которые получил победитель. Владимир Зеленский победил Петра Порошенко с результатом 73,2% против 24,5% голосов при явке избирателей 61,4%. Об этом пишет общественное движение ЧЕСНО.

Результат Зеленского превзошел рекорд Леонида Кравчука на выборах 1991 года (61,6%). Кравчук победил в первом туре, где с ним соревновались пять конкурентов.

Реклама

Смотрите также: Подсчет окончен: четыре странных факта о втором туре выборов

Также выборы-1991 являются рекордными по явке: тогда в голосовании приняли участие 84,2% избирателей (в тот же день - 1 декабря 1991 года - происходил всеукраинский референдум о независимости Украины).

Нажмите, чтобы увеличить:

Антирекорд по явке установили выборы-2014, в первом туре которых победил Порошенко - 59,5% (это можно объяснить потерей контроля над Крымом и частью Донбасса вследствие вооруженной агрессии России).

"За годы независимости пять из семи президентских гонок состоялись в два тура. До победы Зеленского рекордным результатом во втором туре мог похвастаться Леонид Кучма, который на выборах-1999 года победил Петра Симоненко, получив 56,3% голосов", - пишут в ЧЕСНО.

Наименее убедительную победу во втором туре получил в 2010 году Виктор Янукович, который победил Юлию Тимошенко с результатом почти 49% голосов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, рекорд, инфографика, Чесно
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 