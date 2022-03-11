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Интерпол отказался исключать Россию, но ввел спецпроцедуру для ее запросов

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 08:12
Интерпол отказался исключать Россию, но ввел спецпроцедуру для ее запросов - Фото
Интерпол (Фото - EPA)

Интерпол не будет исключать Россию. Взамен он вводит процедуру специального контроля российских заявок на розыск, сказано заявлении организации. 

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В заявлении сказано, что мандат Интерпола не включает введение санкций или принятие карательных мер, а в уставе организации нет положений о приостановлении или исключении страны-члена.

В то же время "чтобы предотвратить любое потенциальное неправомерное использование каналов Интерпола в отношении лиц, находящихся в пределах или за пределами конфликта в Украине", исполком организации принял усиленные меры надзора и мониторинга в отношении России.

Московское бюро Интерпола отныне лишено права направлять заявки напрямую в страны-члены организации. Вместо этого заявки будут поступать в Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола, и только если заявка будет признана правомерной, Генеральный секретариат сам разошлет ее другим странам. 

Отмечено, что Интерпол в случае необходимости может принять дополнительные меры в срочном порядке.

Интерпол также выразил "глубочайшее сочувствие и скорбь" в связи с гибелью и страданиями людей в Украине.

8 марта Великобритания предложила исключить Россию из Интерпола. 

Сергей Бережной
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