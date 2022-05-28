Использовали спецназ на вертолете. Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе

27 мая Корпус стражей исламской революции заявил, что его военно-морские силы в Персидском заливе захватили два нефтяных танкера, принадлежащих Греции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранские информагентства Tasnim и Fars News.

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Вертолет ВМС Ирана в пятницу приземлился на судно Delta Poseidon, которое шло в Персидском заливе под греческим флагом, после чего вооруженные люди захватили экипаж корабля, в том числе двух граждан Греции.

Аналогичным образом было захвачено еще одно судно под греческим флагом, которое находилось недалеко от побережья Ирана, и на его борту находились семь граждан Греции. Иранские средства массовой информации идентифицировали второе судно как Prudent Warrior.

Иранские СМИ сообщили, что суммарная вместимость двух судов оценивается в 1,8 млн баррелей нефти, и что их груз теперь находится во владении Ирана.

Как отмечается, два судна были захвачены в отместку за арест Грецией по запросу США в апреле танкера, перевозившего иранскую нефть.

Иранские эксперты в области нефти и энергетики заявили, что захват Ираном танкеров стал сигналом для Вашингтона о том, что Тегеран ужесточит свою позицию, если администрация Байдена вернется к политике максимального давления и начнет захватывать танкеры и грузы с сырой нефтью, принадлежащие Ирану.

В заявлении МИД Греции говорится, что действия Ирана 27 мая были равносильны актам пиратства и окажут негативное влияние на отношения Ирана и Греции, а также на отношения Ирана с Европейским Союзом.

Информагентство Tasnim предупредило, что 17 других танкеров под греческим флагом, которые в настоящее время находятся в Персидском заливе, будут захвачены Ираном, если его нефть и танкер, задержанные Грецией в прошлом месяце, не будут возвращены.

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Наталия Медведева

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