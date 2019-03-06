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06.03.2019, 23:54

"Исправьте": Чалый написал в Google о карте с "российским Крымом"

"Исправьте": Чалый написал в Google о карте с "российским Крымом" - Фото
Валерий Чалый

Всемирно известная корпорация не должна вовлекаться в информационную войну, заявил посол Украины в США

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Посол Украины в США Валерий Чалый призвал компанию Google не изображать оккупированный Крым частью России. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

"Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google в отношении исправления некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps", - говорится в сообщении.

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В письме посол отметил четкую позицию о недопустимости вовлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую ведет Россия, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду как в случае с изображением Крыма на картах.

Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН.

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Теги: гибридная война, валерий чалый, Крым, Google
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