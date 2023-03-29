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Испытания гиперзвукового оружия проекта ARRW пока "нельзя назвать удачными" – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 14:53
Испытания гиперзвукового оружия проекта ARRW пока
B-52H Stratofortress взлетает с базы ВВС Эдвардс, Калифорния, для проведения испытаний прототипа AGM-183A Instrumented Measurement Vehicle 2 (Matt Williams/U.S. Air Force)

Проведенные 13 марта испытания гиперзвукового оружия AGM-183A по программе ARRW "не увенчались успехом", заявил командующий Военно-воздушными силами США Фрэнк Кендалл. Об этом сообщает Defence News.

В выступлении на оборонной секции комитета по ассигнованиям Конгресса США, Кендалл сообщил, что ВВС пока отдают предпочтение не программе ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), а другой американской программе создания гиперзвукового оружия - HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile). 

Согласно озвученным данным, проект AGM-183A программы ARRW компании Lockheed Martin может оказаться под угрозой, так как при ее испытательных запусках был выявлен ряд проблем. Кендалл заявил, что окончательное решение о продолжении программы может быть принято по результатам анализа неудачных мартовских испытаний и, возможно, еще двух уже намеченных испытательных запусков.

Как сообщил командующий ВВС США, испытание действующего прототипа ARRW, которое состоялось 9 декабря, было "очень успешным запуском, который был крупным достижением по сравнению с тем, который был произведен 13 марта".

Кендалл не раскрыл, по каким параметрам запуск был признан неудачным, однако сказал, что военные "не получили нужных данных из этого испытания" и "сейчас изучают его, пытаясь понять, что именно произошло".

Альтернативную программу HACM охарактеризовал как "в целом успешную" и отметил, что это оружие будет "совместимо с большим количеством типов самолетов и в целом даст нам больше боеспособности".

СПРАВКА. Гиперзвуковое оружие движется со скоростью, пятикратно превышающую скорость звука, и обладает высокой маневренностью, что затрудняет его отслеживание и уничтожение. Известно, что Китай и Россия также вложили значительные ресурсы в разработку этого вида вооружений.

  • 15 марта сообщалось, что по данным разведуправления Пентагона Китай опередил Россию в разработке сверхбыстрых гиперзвуковых ракет, способных обходить традиционные системы обороны, и провел успешные испытания этого оружия.
  • США также работают над средствами перехвата сверхзвуковых маневренных ракет – например, ракетой-трансформером MUTANT.
Сергій Бережний
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пентагон испытания гиперзвуковая ракета Фрэнк Кендалл
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