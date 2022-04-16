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Италия, Румыния и Бельгия закрывают порты для российских кораблей

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 22:42
Италия, Румыния и Бельгия закрывают порты для российских кораблей - Фото
Фото из Тelegram ГПСУ

С завтрашнего дня Италия, Румыния и Бельгия закрывают порты для российских кораблей. Об этом сообщают издания La Republicca, Ziua de Constanta и RTBF.

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Так, с завтрашнего дня, 17 апреля, итальянские порты будут закрыты для российских судов. Запрет будет распространяться и на суда, сменившие флаг с российского на любой другой после 24 февраля.

Суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, говорится в циркуляре Главного командования портовых властей, должны будут покинуть их сразу же после "завершения своей коммерческой деятельности". 

Аналогичный запрет с 17 апреля вводит Румынское военно-морское управление. Запреты введены в соответствии с директивой Евросоюза от 8 апреля, согласно которой вводятся дополнительные санкции против России.

Запрет на заход судов под российским флагом вступает в силу с воскресенья и в Бельгии, о чем власти предупредили еще 14 апреля.

  • В рамках пятого пакета санкций ЕС против РФ вводится эмбарго на импорт угля, запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками и закрытие доступа в порты ЕС российским судам в ответ на зверства российских оккупантов в Буче. 

Читайте также: ЕС закрыл лазейку в санкциях, которая восемь лет позволяла экспортировать оружие в Россию

Оксана Житнюк
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италия Румыния порт бельгия
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