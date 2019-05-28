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28.05.2019, 20:09

Итоги встречи с МВФ: Украина продолжит сотрудничество с фондом

Итоги встречи с МВФ: Украина продолжит сотрудничество с фондом - Фото
Фото: president.gov.ua

Представители МВФ показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной после парламентских выборов

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается. После формирования нового правительства МВФ готов обсудить дальнейшее предоставление помощи. Таковы результаты встречи президента Владимира Зеленского с миссией МВФ в Украине во главе с Роном ван Роденом, сообщает пресс-служба АП.

Во встрече также приняли участие глава Нацбанка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства", - сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что парламент нового созыва примет реформаторские законопроекты, которые "обеспечат основу для получения следующего транша финансирования от фонда".

Зеленский сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, который, по его словам, будет внесен в Раду на этой неделе.

"Очередные выборы должны состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре у нас была бы коалиция и новое правительство. И граждане, и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с МВФ", - сказал Зеленский.

Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

"До конца текущего года наша страна должна выплатить более 5 млрд долларов США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов сейчас 19,3 млрд долл, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ - это также доступ к другому финансирования, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", - подчеркнул Смолий.

Со своей стороны представители МВФ показали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, когда после парламентских выборов будет сформировано новое правительство, сообщили в АП. До этого будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - сказал Рон ван Роден.

По информации АП, он назвал досрочные выборы в Раду новой возможностью для ускорения преобразований в Украине.

Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Накануне в МВФ опровергли слухи о досрочном прекращении миссии в Украине. О перспективах дальнейшего сотрудничества в фонде отказались говорить до назначения нового правительства после досрочных выборов в парламент.

С 21 мая оценочная миссия МВФ работает в Украине для принятия решения о предоставлении очередного транша в рамках программы stand by.

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Теги: Владимир Зеленский, Яков Смолий, МВФ
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