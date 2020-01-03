Из €100 млн польского кредита 68 млн пойдут на улучшение границы

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Из польского кредита для Украины в размере €100 млн утверждено восемь проектов на общую сумму €68 млн, которые пойдут на улучшение инфраструктуры на границе. Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По словам посла, на сегодня из кредита уже использовано около €5 млн. Он надеется, что в этом году будет улучшена имеющаяся инфраструктура на пункте пропуска Краковец - Корчева, в частности там будет разграничено движение легкового и грузового транспорта.

Сейчас также обсуждается вопрос о создании пункта Нижанковичи - Мальховице (Львовская область): идет утверждение проектно-сметной документации, на это в бюджете на 2020 год выделены средства. Также на этом пункте запланирован пешеходный переход.

Кредит в ​​на строительство автодорог в международных пунктов пропуска на границе. Изначально предполагалось, что он может использоваться Украиной на проекты по восстановлению Донбасса и на мероприятия по поддержке реформ. Затем - €100 млн Польша решила выделить Украине еще в 2015 году.

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