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Из €100 млн польского кредита 68 млн пойдут на улучшение границы

Из €100 млн польского кредита 68 млн пойдут на улучшение границы - Фото
Фото: depositphotos.com
03.01.2020, 10:59

Обсуждается вопрос о создании еще одного пункта пропуска во Львовской области

Из польского кредита для Украины в размере €100 млн утверждено восемь проектов на общую сумму €68 млн, которые пойдут на улучшение инфраструктуры на границе. Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По словам посла, на сегодня из кредита уже использовано около 5 млн. Он надеется, что в этом году будет улучшена имеющаяся инфраструктура на пункте пропуска Краковец - Корчева, в частности там будет разграничено движение легкового и грузового транспорта.

Сейчас также обсуждается вопрос о создании пункта Нижанковичи - Мальховице (Львовская область): идет утверждение проектно-сметной документации, на это в бюджете на 2020 год выделены средства. Также на этом пункте запланирован пешеходный переход.

  • Кредит в €100 млн Польша решила выделить Украине еще в 2015 году. Изначально предполагалось, что он может использоваться Украиной на проекты по восстановлению Донбасса и на мероприятия по поддержке реформ. Затем - ​​на строительство автодорог в международных пунктов пропуска на границе.

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