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28.05.2019, 16:54

Из Батькивщины ушел бывший врио замглавы АП

Из Батькивщины ушел бывший врио замглавы АП - Фото
Андрей Сенченко (фото - Facebook)

Депутат Андрей Сенченко заявил о выходе из Батькивщины из-за "разных подходов к стратегии и формированию команды"

Депутат Андрей Сенченко у себя в Facebook заявил о выходе из Батькивщины.

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии Батькивщина. Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. У меня нет конфликта с Юлией Владимировной, к которой я отношусь с большим уважением. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются", - написал он.

В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны.

С марта по август 2014 года Сенченко, который во время Революции Достоинства был комендантом Октябрьского дворца, занимал пост врио заместителя главы Администрации президента Украины.

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Теги: андрей сенченко, Батькивщина, юлия тимошенко
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