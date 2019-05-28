Из Батькивщины ушел бывший врио замглавы АП

Андрей Сенченко (фото - Facebook)

Депутат Андрей Сенченко у себя в Facebook заявил о выходе из Батькивщины.

"Сегодня я принял важное и очень непростое для меня решение о выходе из партии Батькивщина. Я посвятил этой команде 14 лет своей жизни и оставался рядом с Юлией Тимошенко в тяжелые для нее и партии времена. У меня нет конфликта с Юлией Владимировной, к которой я отношусь с большим уважением. Однако сегодня страна вновь оказалась в крайне опасном положении, и наши подходы к стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, существенно отличаются", - написал он.

В штабе Тимошенко Сенченко считался специалистом по оборонной тематике и стратегом по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Донбасса. Его позиционировали как кандидатуру на должность министра обороны.

С марта по август 2014 года Сенченко, который во время Революции Достоинства был комендантом Октябрьского дворца, занимал пост врио заместителя главы Администрации президента Украины.