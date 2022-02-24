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Из Беларуси обстреляли Украину баллистическими ракетами, "байрактары" бьют врага на юге

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 15:42
Из Беларуси обстреляли Украину баллистическими ракетами,
Бой под Гостомелем (Скриншот видео)

С территории Беларуси выпущено баллистические ракеты в юго-западном направлении по территории Украины. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"С территории Республики Беларусь выпущено четыре баллистических ракеты в юго-западном направлении", – говорится в коротком сообщении.

Генштаб пишет по состоянию на 14:00, что в Черноморской операционной зоне ВСУ используют ударные беспилотники Bayraktar.

Кроме того, в направлении Рудня (Беларусь) – Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь границу силами двух танков, бронетранспортеров и автотехники. Украинцы уничтожили пять бронетранспортеров и автомобиль.

Также остановлено наступление танков противника в районе Путивля, а над Вышгородом сбит современный российский вертолет Ка-52.

За Геническ, Скадовск и Чаплинку на юге ведутся бои.

Военные призвали сохранять спокойствие и следить за информацией только на официальных ресурсах Украины.

Евгений Пилипенко
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