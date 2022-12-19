Из Слуги народа выходит зампредседателя фракции: возмущена действиями Шуляк

Заместитель председателя фракции Слуга народа Галина Янченко решила выйти из партии. Об этом говорится в ее Facebook.

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Свое решение депутат объяснила протестом против поступка главы партии Елены Шуляк, которая пошла в военный госпиталь, чтобы, по словам Янченко, выяснить отношения с одним из раненых бойцов.

Речь идет об Олеге Симорозе, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги.

Несколько дней назад Симороз опубликовал жесткое сообщение в Facebook, суть которого сводилась к критике законопроекта №5655 о реформе градостроительной деятельности. Его продвигала Шуляк.

17 декабря Шуляк пришла к нему в палату, чтобы поговорить об этом сообщении.

"Мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло", – написал после этого Симороз в Facebook.

Янченко заявила, что поступок Шуляк – "это днище".

"Но это, к сожалению, далеко не первый ее недостойный поступок. <...> Находиться в одной партии с Шуляком – это терпеть такое отвратительное поведение. Написала заявление о выходе из партии Слуга народа", – заявила Янченко.

Шуляк на момент публикации не отреагировала ни на пост Симороза, ни на заявление Янченко. LIGA.net обратилась в пресс-службу Шуляк с просьбой о комментарии.

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Андрій Водяний

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