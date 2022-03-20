Из сводного отряда гвардейского ударного полка оккупантов остался в живых один военный
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новый отчет по боевым действиям по состоянию на 6:00 20 марта.
Состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Наши защитники продолжают эффективно противостоять оккупантам.
Противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины сбиты три российских боевых вертолета.
В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, опрокидывании иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем действующих на территории Украины оккупационных войск с логистикой.
Оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.
За прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты так и не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население.
При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.
Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.
На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.
Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Должанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат.
Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами.
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