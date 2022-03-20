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Из сводного отряда гвардейского ударного полка оккупантов остался в живых один военный

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 06:55
Из сводного отряда гвардейского ударного полка оккупантов остался в живых один военный - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новый отчет по боевым действиям по состоянию на 6:00 20 марта.

Состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели. Наши защитники продолжают эффективно противостоять оккупантам.

Противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины сбиты три российских боевых вертолета.

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, опрокидывании иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем действующих на территории Украины оккупационных войск с логистикой.

Оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

За прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты так и не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население.

При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

Стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.

На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена ​​очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят до 65 лет. Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Должанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат.

Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами.

Дмитрий Смирнов
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Генштаб ВСУ война России против Украины
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