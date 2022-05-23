Из-за обстрелов прекращена подача газа в Луганскую и Донецкую области
В результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена, сообщает Оператор ГТС.
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Там рассказали, что поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение ремонтных работ и возобновление транспортировки газа невозможны из-за активных боевых действий.
Альтернативные варианты транспортировки газа в регион отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками, отметил Оператор. В компании напомнили, что 11 мая специалисты ОГТСУ зафиксировали перекрытие кранов в районе КС Новопсков на магистральном газопроводе, транспортировавшем газ на территорию Донецкой и Луганской областей.
"Для того, чтобы обезопасить себя, потребителям Донецкой и Луганской областей необходимо руководствоваться рекомендациями региональных операторов распределительных сетей", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что ее сотрудники остаются на территории регионов и находятся в постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первой возможности начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры.
- 14 мая министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина перестала принимать заявки на транзит газа через оккупированную территорию Луганской области в связи с тем, что Россия начала его воровать.
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