Из-за обстрелов прекращена подача газа в Луганскую и Донецкую области

В результате обстрелов поврежден магистральный газопровод, который транспортировал газ в населенные пункты Донецкой и Луганской областей. С 14:00 подача природного газа в этот участок ГТС прекращена, сообщает Оператор ГТС.

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Там рассказали, что поврежденный участок газопровода локализован, но выполнение ремонтных работ и возобновление транспортировки газа невозможны из-за активных боевых действий.

Альтернативные варианты транспортировки газа в регион отсутствуют из-за несанкционированного вмешательства в работу ГТС на территории, оккупированной российскими войсками, отметил Оператор. В компании напомнили, что 11 мая специалисты ОГТСУ зафиксировали перекрытие кранов в районе КС Новопсков на магистральном газопроводе, транспортировавшем газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

"Для того, чтобы обезопасить себя, потребителям Донецкой и Луганской областей необходимо руководствоваться рекомендациями региональных операторов распределительных сетей", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что ее сотрудники остаются на территории регионов и находятся в постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первой возможности начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры.

14 мая министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина перестала принимать заявки на транзит газа через оккупированную территорию Луганской области в связи с тем, что Россия начала его воровать.

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Вадим Ребрина

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