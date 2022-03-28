Из-за возможных провокаций со стороны РФ сегодня гуманитарных коридоров не будет – Верещук

Сегодня, 28 марта, в Украине не будут открывать гуманитарные коридоры для эвакуации людей в связи с угрозой провокаций со стороны российских оккупантов. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, из соображений безопасности граждан, сегодня гуманитарные коридоры не открываем", – написала министр.

На вчерашний день, 27 марта, были запланированы два гуманитарных коридора. Они оба сработали: всего было эвакуировано 1100 человек. Верещук на вчерашнем брифинге сообщила, что 586 мариупольцев собственным транспортом добрались до Запорожья. Также 15 автобусов доехали до блокпоста на въезде в Бердянск и сегодня утром должны были быть поданы к месту сборов по адресу ул. Мелитопольское шоссе, 27.

В Луганской области вчера удалось эвакуировать более 500 человек из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Попасной в Бахмут.

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Оксана Житнюк

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