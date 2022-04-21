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"Избивали, били током". Россияне в Мариуполе пытали гражданина Азербайджана

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 02:03
Гусейн Абдуллаев (Фото: Media.Az)

Российские оккупанты в Мариуполе захватили и пытали гражданина Азербайджана Гусейна Абдуллаева. О том, что произошло Абдуллаев рассказал в интервью Media.Az.

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"Самое страшное – это когда через твое тело пропускают электрический ток, ты теряешь сознание, а тебя обливают холодной водой и опять пытают", – рассказал он в интервью.

20-летний Абдуллаев – студент третьего курса Мариупольского государственного университета. 17 марта во время эвакуации его взяли в плен российские военные. 12 апреля после долгих переговоров и благодаря усилиям друзей-азербайджанцев, проживающих в Украине, Абдуллаева удалось освободить.

Гражданин Азербайджана рассказал, что, оставаясь в Мариуполе, помогал волонтерам – носил продукты, обустраивал бомбоубежища.

Когда Абдуллаев решил эвакуироваться, его взяли в автомобиль мариупольцы. Недалеко от Бердянска автомобиль задержали российские военнослужащие и забрали в СИЗО всех, кто там находился.

В СИЗО Абдуллаева, по его словам, пытали каждый день по несколько раз – избивали и использовали ток.

"Они присоединили аппарат к большим пальцам моих ног и начали пускать болезненные разряды током. Они хотели, чтобы я признался в том, что являюсь военным, – рассказал Абдуллаев. – Как правило, пытки током продолжались 20-30 минут, а избивали в течение часа".

По словам азербайджанского студента, сейчас он чувствует себя лучше, желает Украине выиграть войну и хочет после победы Украины продолжить обучение в Мариуполе.

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Наталия Медведева
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пытки мариуполь Азербайджан
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