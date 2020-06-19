Изменения в набсовете Укроборонпрома. Зеленский убрал Ермака и ввел Горбулина

Владимир Горбулин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский назначил первого вице-президента Национальной академии наук Владимира Горбулина членом наблюдательного совета Укроборонпрома и прекратил соответствующие полномочия главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ №242/2020 опубликован на сайте главы государства.



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"Назначить членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Горбулина Владимира Павловича - первого вице-президента Национальной академии наук Украины (по согласию); прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" А. Ермака", - говорится в документе.

Отмечается, что решение принято в соответствии со статьей 5 закона об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ермак был назначен членом наблюдательного совета Укроборонпрома в октябре 2019 года.

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