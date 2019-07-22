Жеваго не переизберут. Он проигрывает Слуге народа

Депутата Константина Жеваго проигрывает на выборах в парламент кандидату от Слуги народа, проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.
Нардеп баллотировался от 150 округа в Полтавской области.
На момент обработки 76,56% протоколов Жеваго набрал 22,94% голосов, а его соперник - 42,38%.
Журнал Forbes оценил состояние Жеваго примерно в 1,5 миллиарда долларов. В рейтинге самых богатых украинцев он занимает второе место после олигарха Рината Ахметова.
Досрочные выборы в парламент прошли вчера, 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.
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